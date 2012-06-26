Киевская милиция отвергает обвинения в «крышевании» игорного бизнеса

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

Как отмечают в главке, «периодически в сети Интернет и различных СМИ появляются обвинения в адрес столичной милиции в том, что якобы ее работники в Киеве «крышуют» игорный бизнес».

При этом в милиции обращают внимание, что подобные обвинения во времени совпадают с активизацией политической деятельности в стране, а также на то, что практически во всех подобных сообщениях отсутствует конкретная информация относительно работы игорных заведений.

«Лишь декларативные заявления и возмущения. Очевидно, таким образом разного рода деятели пытаются привлечь внимание к своей персоне или организации и имитировать защиту интересов рядовых граждан», - считают в киевской милиции.

В связи с этим Отдел связей с общественностью заявляет, что столичная милиция «постоянно проводит мероприятия по выполнению требований Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине». Руководством столичной милиции даны соответствующие указания. Их выполнением занимаются подразделения по борьбе с экономической преступностью».

В частности, как отмечается в сообщении, только на протяжении этого года киевскими правоохранителями выявлено 260 игорных заведений. В 117 случаях игра велась с использованием игровых автоматов, в 143 - компьютеров со стимуляторами игровых автоматов. Изъято почти 4 тыс. единиц игорного оборудования – более 2 тыс. игровых автоматов, почти 2 тыс. системных блоков с интегрированными программами симуляции азартных игр и 3 терминала тотализаторов.

Также на территории Киева выявлена незаконная деятельность 5 подпольных казино, во время проверки которых изъято 28 столов для игры в покер, 4 стола для игры в рулетку, более 10 тыс. игорных фишек.

По фактам нарушения требований Закона Украины «О запрещении игорного бизнеса в Украине» возбуждено 42 уголовных дела.

«Поэтому обвинения отдельных деятелей в том, что к депутатам сотнями поступают соответствующие жалобы от граждан, а милиция не принимает никаких мер, не отвечают действительности», - утверждают в ОСО.

Также руководство столичной милиции обращается к депутатам всех уровней с просьбой не делать голословных заявлений и обвинений, а, в рамках своей компетенции, не только помочь милиции в выполнении требований закона «О запрещении игорного бизнеса в Украине», но и внести соответствующий вклад в усовершенствование указанной нормы, чтобы милиция получила действительно эффективный инструмент в борьбе с этим видом правонарушения.

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Как сообщал УНИАН, 22 июня фракция партии УДАР в Киевсовете обратилась к председателю Службы безопасности Украины Игорю Калинину с требованием проверить деятельность определенных должностных лиц столичной милиции по «крышеванию» заведений игорного бизнеса в столице Украины.