Из-под завала разрушенного взрывом дома извлекли тело маленького ребенка

Из-под завала пострадавшего от взрыва газа дома в Днепропетровске извлечено тело маленького ребенка, сообщают очевидцы - жители пострадавшего дома, которые круглосуточно дежурят на месте происшествия.

Как передает «5-й канал», ранее очевидцы сообщили о том, что спасатели достали из-под завалов тела двух погибших - мужчины и женщины. По информации разных источников, число жертв составляет от 10 до 14.

Официальные представители властей не комментируют эту информацию.

«5-й канал» сообщает о том, что спасатели подтвердили информацию об обнаружении под обломками тел троих погибших.

Министр по чрезвычайным ситуациям Украины Нестор ШУФРИЧ сообщил, что на данный момент количество погибших составляет 10 человек, в больницах находятся 19 пострадавших.

После взрыва ничего не известно о судьбе 21 человека, которые могли находиться в квартирах на момент трагедии.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в микрорайоне Победа Днепропетровска произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва повреждены 10 домов, из них полностью разрушен 3-й подъезд 10-этажного 4-подъездного жилого дома №127 по улице Мандриковской, другие 3 подъезда повреждены. Ударной волной было повреждено еще 7 частных одноэтажных и 2 многоэтажных дома.