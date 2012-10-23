СМИ: Гостаможня не пропускает в Украину бензин

Об этом сообщает Коммерсант-Украина.

Как заявляют крупнейшие нефтетрейдеры, Гостаможня приостановила оформление нефтепродуктов, и в результате на границе скопилось 22-25 тыс. тонн топлива. Участники рынка уверены, что это вызовет новую волну подорожания бензина. До конца недели цена может повыситься на 15-17 коп. за литр.

"Начиная с пятницы таможня без объяснения причин отказывается оформлять импортный бензин, хотя дизельное топливо растаможивается в нормальном режиме",— рассказал представитель концерна Orlen Lietuva (Мажейкяйский НПЗ, Литва) в Украине Игорь Майстренко. Эту информацию подтвердили и в компании "Кло": "У таможни нет даже формальных оснований для запрета растаможивания нефтепродуктов, поэтому объяснить ее действия мы не можем".

В пресс-службе Гостаможни подтвердили возникновение проблем с растаможиванием, но более подробных комментариев не предоставили. Импортеры утверждают, что также обращались в службу с просьбой разъяснить ситуацию, но ответа не получили.

Сейчас не менее 80% всего продаваемого в Украине бензина импортируется.

В стране накоплен 1-2-недельный запас нефтепродуктов, но если перебои с поставками продолжатся, это приведет к дефициту нефтепродуктов, ожидает генеральный директор группы "Континиум" (сеть АЗС WOG) Сергей Корецкий. "Если в страну более двух недель не будут импортироваться нефтепродукты, заправки просто остановят реализацию. Кременчугский НПЗ также не сможет покрыть этот дефицит — компания не импортирует российскую нефть, а украинского сырья для покрытия дефицита не хватит",— заявил господин Корецкий.

Участники рынка уверены, что действия таможни означают изменение правил игры на рынке импорта нефтепродуктов. "Ряд крупных нефтетрейдеров получили сигнал от таможни, что в ближайшее время на рынке начнет работать эксклюзивный брокер, через которого возобновится импорт бензинов",— утверждает директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.