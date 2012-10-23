Эксперт: Развозжаева не могли похитить без помощи украинских силовых структур

Почетный председатель Объединения ветеранов разведки Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский убежден, что похищение российского оппозиционера Леонида Развожаева на территории Украины и дальнейшая транспортировка его в Москву не могли состояться без согласования и при поддержке украинских силовых структур. Об этом ветеран разведки заявил в эфире «5 канала».

«Такие акций называются довольно емко - «агрессия», и они пресекаются всеми возможными средствами охраны и обороны той страны, на территории которой они происходят», - отметил Скипальский.

«Я думаю, что мы преувеличиваем возможности ФСБ в данном случае. Если бы это сделало ФСБ накануне визита нашего президента, МИД по крайней мере объявил бы ноту, а визит не состоялся, потому что это выглядит достаточно деструктивно, я бы сказал, что это позор для нашего государства и унизительно, как это произошло. Я не верю. Я не верю почти на 100% что это произошло без согласования с украинской стороной », - заявил генерал-лейтенант.

«Я считаю, что поспешность при выполнении этой акции привела к тому, что все пытаются отмежеваться от этого, чтобы не бросить тень на то или иное ведомство... Безусловно, нарушен целый ряд процедурных вопросов, есть отработанная процедура. Посмотрите, если наша власть обращается за Аваковым в Италию, или за Данилишиным в Чехию - там люди попросили документы, посмотрели их и затем принимают решения, так и Украина должна действовать. Здесь же все в спешке, человек только заехал на территорию Украины, на второй день он исчезает. Это все так, под шумок, сделано не профессионально, и это не делает чести украинскому государству в целом, а силовым структурам, как исполнителям, в частностих», - объясняет Скипальский.

«Если бы этот вопрос не был согласован, то сегодня, вчера, командующий пограничными войсками господин Литвин должен был подать в отставку. Потому что если самолеты перелетают через границу бесконтрольно, или с группой спецназовцев российских спецслужб, которые действуют на территории Украины - я в это не верю », - добавил он.