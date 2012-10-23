За два месяца банда подростков совершила 20 разбойных нападений

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью областного управления милиции, самому старшему из группы 20 лет, одному 17 лет и двум по 16 лет.

Двое задержанных учились в вечерней школе, один — в профессиональном училище, а еще один — нигде не учится и не работает. Ни один из юношей ранее к уголовной ответственности не привлекался.

«Однако, это не помешало злоумышленникам действовать дерзко и жестоко. С августа по октябрь этого года грабители, организовав группу, занимались грабежами и разбоями как на территории города, так и в соседних районах. В настоящее время задокументировано около 20 эпизодов ограблений, хулиганства и разбойных нападений», - сообщили в милиции.

Сейчас против молодых людей возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 (разбой) и части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Во время проведения санкционированного обыска квартиры, которую снимали злоумышленники, милиционеры изъяли несколько мобильных телефонов, похищенные вещи, товары, удостоверения, кредитные карты, а также пневматический пистолет «Флобер».

Сейчас все четверо участников групповых нападений задержаны и помещены в изолятор временного содержания Кременчуга. За совершенные противоправные действия молодым людям грозит от 7 до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Начато следствие.

Как сообщал УНИАН, 16 октября в Полтавской области сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД в Полтавской области задержали четверых молодых людей, которые подозреваются в разбойных нападениях и ограблениях, а также в том, что в июле 2012 года они устроили стрельбу в кафе. В группу входило четверо полтавчан, двое из которых ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.