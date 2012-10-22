Путин и Янукович не решили, как перемещать Черноморский флот

Об этом передает корреспондент УНИАН.

Напомним, по итогам сегодняшних переговоров Президентов Украины и России между правительствами Украины и РФ были подписаны протокол о поставках товаров по производственной кооперации в 2012 году и соглашение о реадмиссии.

В то же время, 21 октября пресс-служба Кремля сообщила, что «в рамках визита В.Януковича предусматривается подписание ряда двусторонних документов, в частности, по вопросам передвижения воинских формирований Черноморского флота, взаимодействия в миграционной сфере, расширения производственной кооперации».