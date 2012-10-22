23 октября 2012 г., в 11:00 в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ ( Киев, ул. Шамрыло, 23 ) состоится пресс-конференция на тему: "Рынок логистических услуг Украины 2012".

По данным Мирового бака в 2012 году Украина поднялась с 102 на 66 место в Индексе эффективности логистики - Logistics Performance Index. В ходе пресс-конференции будут рассмотрены основные тенденции рынка логистических услуг Украины, проблемы и перспективы развития отрасли.

К участию в мероприятии приглашены:

- руководители крупных логистических операторов Украины;

- представители компаний – потребителей логистических услуг;

- представители Министерства инфраструктуры Украины;

- эксперты рынка.

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