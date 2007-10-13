Янукович назвал предварительную причину взрыва газа

Предварительная причина взрыва газа в 10-этажном жилом доме Днепропетровска – авария на газораспределительном предприятии. Об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, который сегодня посетил место трагедии.

Как передает корресподент УНИАН, по словам премьера, именно авария могла повлечь повышение давления газа в сети, обслуживающей жилищный массив Победа.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что выслушал жалобы о несвоевременном реагировании газовой службы на вызовы пользователей газа этого жилищного массива.

Премьер, сетуя, что у него очень мало времени на общение с журналистами, все же сообщил, что сейчас на разборе завала жилого дома задействован мощный кран, который должен сдвинуть с места бетонные перекрытия. Он уточнил, что по данным МЧС, под перекрытиями могут находиться еще два человека. Надежды на то, что они живы, практически нет.

По последним данным МЧС, от взрыва 9 человек погибли, 21 человека госпитализировано, среди них трое детей. Разрушено 96 со 160 квартир дома.

В микрорайоне вокруг разрушенного дома до этого времени не подано электроэнергию и газ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 10.45 в Днепропетровске произошел взрыв бытового газа в жилом доме, расположенном на массиве Победа, ул. Мандриковская, 127.

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда 5 млн. грн. для пострадавших жителей разрушенного дома.