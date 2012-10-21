В Ивано-Франковске открыли памятник основателю ОУН
16:45, 21 октября 2012Общество
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Сегодня в Ивано-Франковске торжественно открыли памятник основателю Организации украинских националистов Евгену Коновальцу.
Коновальцу открыли памятник в Ивано-Франковске
Как передает корреспондент УНИАН, священники во главе с владыкой УГКЦ Софроном Мудрым освятили памятник. Участники мероприятия возложили венки и цветы к монументу.
На урочистом вече выступили председатель областного совета Александр Сыч, глава Братства ОУН-УПА Карпатского края Фотий Володимирский, городской голова Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус, земляки Е.Коновальца из Львовской области.
Как говорилось на церемонии, средства на памятник собирала община, меценаты и местные власти.
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