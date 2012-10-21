В Ивано-Франковске открыли памятник основателю ОУН

Как передает корреспондент УНИАН, священники во главе с владыкой УГКЦ Софроном Мудрым освятили памятник. Участники мероприятия возложили венки и цветы к монументу.

На урочистом вече выступили председатель областного совета Александр Сыч, глава Братства ОУН-УПА Карпатского края Фотий Володимирский, городской голова Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус, земляки Е.Коновальца из Львовской области.

Как говорилось на церемонии, средства на памятник собирала община, меценаты и местные власти.

По теме: В горах Грузии появилась вершина имени Степана Бандеры

Благоустройство прилегающей территории осуществили за счет городского бюджета.