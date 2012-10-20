Милиция за 20 минут вычислила «минера» Дарницкого вокзала
Дарницкий вокзал в столице «заминировал» нетрезвый 43-летний киевлянин.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.
Как напомнили работники правоохранительных органов, сегодня, 20 октября, в 08.00 в Дарницкое райуправление милиции по спецлинии «102» поступило сообщение от анонимного абонента о том, что Дарницкий железнодорожный вокзал в Киеве заминирован.
На место происшествия немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы, руководство Дарницкого районного управления милиции, специалисты-взрывотехники и представители других профильных ведомств.
Была осуществлена немедленная эвакуация людей в безопасную зону.
В результате осмотра территории специалистами взрывотехнической службы взрывоопасные предметы выявлены не были.
При этом в ОСО подчеркнули, что работниками столичной милиции через 20 минут был задержан киевлянин, 1969 года рождения, который в нетрезвом виде из хулиганских мотивов сделал анонимный звонок о «заминировании» Дарницкого вокзала.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщалось, в связи с сообщением о минировании Дарницкого вокзала было эвакуировано около 1 тыс. пассажиров.
Дарницкий вокзал расположен на левом берегу Киева, он принимает электрички областного значения. С марта этого года в Дарнице стали осуществлять первую остановку поезда, следующие в столицу из Донецка и Одессы.