С Дарницкого вокзала эвакуировали около тысячи пассажиров

Все пассажиры, около тысячи человек, были эвакуированы, передает «Сегодня».

На место происшествия приехали спецавто МЧС и «скорая».

По информации «Сегодня», мужчина, который сообщил о лжеминировании, был оперативно задержан. Сейчас он дает показания.

Движение поездов по состоянию на 09.20 восстановлено частично.

Дарницкий вокзал расположен на левом берегу Киева, он принимает электрички областного значения. С марта текущего года в Дарнице начали делать первую остановку поезда, идущие в столицу из Донецка и Одессы.