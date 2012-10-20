С Дарницкого вокзала эвакуировали около тысячи пассажиров
10:13, 20 октября 2012Общество
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Сегодня около 8-ми часов утра в отделение милиции Киева поступило сообщение о минировании Дарницкого вокзала.
Все пассажиры, около тысячи человек, были эвакуированы, передает «Сегодня».
На место происшествия приехали спецавто МЧС и «скорая».
По информации «Сегодня», мужчина, который сообщил о лжеминировании, был оперативно задержан. Сейчас он дает показания.
Движение поездов по состоянию на 09.20 восстановлено частично.
Дарницкий вокзал расположен на левом берегу Киева, он принимает электрички областного значения. С марта текущего года в Дарнице начали делать первую остановку поезда, идущие в столицу из Донецка и Одессы.
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