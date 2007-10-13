Янукович должен прибыть на место аварии

Сегодня в Днепропетровск должен прибыть премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, приезд премьера в Днепропетровск связан со взрывом газа в жилом доме, который произошел сегодня утром.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 октября, в 10.45 в Днепропетровске произошел взрыв бытового газа в жилом доме, расположенном на массиве Победа, ул. Мандриковская, 127.

По данным министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА, который прибыл на место аварии, в результате взрыва, по предварительным данным, погибли семь человек, 22 человека госпитализированы.

По его словам, Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда 5 млн. грн. для пострадавших жителей разрушенного дома.

По информации генерального директора ОАО «Днепргаз» Игоря ИВАНКОВА, взрыв в десятиэтажном жилом доме на массиве Победа в Днепропетровске произошел в результате резкого повышения давления газа в сети.