В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Главное управление МЧС Украины в Автономной Республике Крым объявило штормовое предупреждение на период с 13 по 15 октября из-за ожидаемого в эти дни ухудшения погодных условиях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Главка МЧС.

По данным спасателей, 13-15 октября на территории Крымского полуострова ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни, грозы, ветер юго-западный с переходом на северо-западный (9-14 метров в секунду), местами скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду.

Также ожидается снижение температуры воздуха - ночью до +2+7 градусов, днем до +7+15 градусов.