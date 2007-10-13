Суд прекратил дело о банкротстве Днепроэнерго

Хозяйственный суд Запорожской области прекратил дело о банкротстве энергогенерирующей компании ОАО "Днепроэнерго" (Запорожье), утвердив мировое соглашение, в соответствии с которым, реестровым кредиторам ОАО «Днепроэнерго» будут полностью погашен все долги.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, переданном УНИАН.

В пресс-службе отметили, что мировое соглашение было предварительно утверждено комитетом кредиторов ОАО «Днепроэнерго» и согласовано в соответствующих органах государственной власти и управления.

Согласно сообщению, в судебном заседании было подтверждено поступление денежных средств на санационный счет ОАО «Днепроэнерго» от ООО «Инвестиционное общество», выступающего в качестве инвестора, в размере 1,052 млрд. грн., предназначенных для расчета с кредиторами.

Кроме того, ООО «Инвестиционное общество», учредителями которого являются компании, входящие в структуру ДТЭК, обязались внести 1,01 млрд. грн. на реконструкцию и модернизацию основных фондов ОАО «Днепроэнерго», а также для выполнения социальных программ энергогенерирующей компании.

«Хозяйственный суд Запорожской области поставил точку в многолетней процедуре банкротства ОАО «Днепроэнерго». Это решение позволит сохранить целостность стратегически важного объекта отечественной энергетики, создать юридические и финансовые условия для его дальнейшего развития. Государство не только вернет все долги предприятия, накопленные за долгие годы, но и восстановит управление, существенно ограниченное в течение 6 лет, пока компания находилась в состоянии банкротства», - цитирует пресс-служба управляющего санацией ОАО «Днепроэнерго» Дмитрия ТЕВЕЛЕВА.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября с. г. управляющего санацией ОАО «Днепроэнерго» Д.ТЕВЕЛЕВ заявил, что передал на согласование Фонду госимущества, Государственному департаменту по вопросам банкротства, НАК “Энергетическая компания Украины”, а также Министерству финансов Украины проект мирового соглашения по процедуре банкротства ОАО «Днепроэнерго».

Тогда Д.ТЕВЕЛЕВ отметил, что погашение кредиторской задолженности в размере 1 млрд. 051 млн. грн. начнется после регистрации дополнительной эмиссии ОАО “Днепроэнерго” Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и фактической передачи 32,34% пакета акций ООО “Инвестиционное общество”. При этом, по его словам, проектом мирового соглашения предусмотрено, что расчеты с кредиторами компании будут осуществляться на протяжении не более 30 дней.

Отвечая на вопрос о том, когда возможна регистрация допэмиссии ГКЦБФР, Д.ТЕВЕЛЕВ отметил, что она возможна лишь после внесения соответствующих изменений в устав общества, закрепляющих допэмиссию, которые могут быть внесены лишь после прекращения дела о банкротстве “Днепроэнерго”. Он напомнил, что, согласно нормативным актам ГКЦБФР, регистрация изменений в устав осуществляется в течение пяти дней, а регистрация допэмиссии - на протяжении 30 дней.

По состоянию на сентябрь задолженность «Днепроэнерго» перед кредиторами составляла около 954 млн. грн. Основными кредиторами являлись - Минфин, Госкомрезерв, Левобережная налоговая инспекция Запорожья. Долг «Днепроэнерго» перед шахтой «Комсомолец Донбасса» составлял 7 млн. грн., перед «Павлоградуглем» – 460 тыс. грн.

Акционеры ОАО «Днепроэнерго» на собрании 27 августа решили увеличить уставный фонд на 52,07%, или на 51 млн. 85,85 тыс. грн. - до 149 млн. 185,8 тыс. грн. в связи с присоединением к обществу ООО «Инвестиционное общество» (учредителями являются ОАО «Павлоградуголь» и ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса», подконтрольные ООО «ДТЭК»).

В результате допэмиссии, ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК, мажоритарным владельцем которой является Ринат АХМЕТОВ) консолидирует 44,279% акций ОАО «Днепроэнерго». В частности, ООО «Инвестиционное общество» получит контроль над 34,243% акций (2 млн. 43 тыс. 434 шт.), а аффиллированная с ДТЭК кипрская компания DTEK Holdings Limited уменьшит свою долю с 15,262% до 10,036% (598 тыс. 895 шт. акций).

Государство в лице НАК «Энергетическая компания Украины» уменьшит свою долю в уставном фонде с 76,04% до 50,000% (2 млн. 983 тыс. 717 шт. акций). Еще 5,72% акций (341 тыс. 386 шт.) ОАО «Днепроэнерго» останутся под контролем других миноритарных акционеров общества.