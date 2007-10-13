Минэкономики изучает влияние печатного станка на цены и инфляцию

Министерство экономики изучает влияние монетарных факторов на цены и инфляцию в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции журналистам сообщил министр экономики Украины Анатолий КИНАХ.

По его данным, на сегодняшний день за девять месяцев монетарная база выросла на 31,3%, в сентябре – на 5,9%. Количество наличных денег в обращении выросло за январь-сентябрь на 29%, в сентябре – 5,3%.

«Безусловно, часть влияния на цены и инфляции есть по монетарным показателям экономики… Сейчас мы проводим анализ этого влияния и будем работать с Национальным банком, чтобы минимизировать влияние монетарных факторов на цены и инфляцию», - отметил А.КИНАХ.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в сентябре против августа т.г. составила 2,2%, в январе-сентябре (к декабрю прошлого года) - 8,6%. Инфляция в сентябре 2007 года против сентября 2006 года составила 14,4%, в январе-сентябре 2007 года против января-сентября 2006 года - 11,9%.