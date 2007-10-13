Что скрывается под Европейской площадью?

В Киеве до 28 декабря будет частично ограничиваться движение транспорта по улице Крещатик.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 10 октября с.г. “О разрешении на производстве инженерно-геологической разведки на Европейской площади и прилегающих улицах в Киеве”, текст которого размещен на официальном веб-портале городской власти.

Как отмечается в документе, проведение работ связано с реконструкцией Европейской площади, которая предусматривает строительство комплекса нежилых помещений для размещения объектов обслуживания населения, подземного паркинга, подземных пешеходных переходов и офисно-гостиничного комплекса "Столичный".

Временное ограничение движения транспорта по проезжей части Крещатика в обоих направлениях будет осуществляться с 11.00 до 15.00.

Работы будет проводить Украинское главное арендное предприятие по инженерным и экологическим разведкам для строительства "Укрбудрозвідка" по заказу КК "Киевавтодор".

В местах выполнения работ разрешено закрывать территорию не более 14 м вдоль проезжей части или тротуаров и 4 м территории поперек проезжей части или тротуаров.