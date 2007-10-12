Милиция ищет афериста, который представлялся человеком Балоги

В Черновицкой области милиция разыскивает афериста, который представлялся заместителем начальника управления организационно-кадрового обеспечения Секретариата Президента Украины и обещал местным чиновникам за денежное вознаграждение высокие должности в Киеве.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Черновицкой области, этот гражданин, „злоупотребляя доверием служебных лиц органов местного самоуправления Черновицкой области, получил деньги и материальные блага в виде предоставления услуг туристического и развлекательного характера, чем нанес материальный ущерб и моральный вред представителям органов местного самоуправления Буковины”.

Как сообщают черновицкие СМИ, этого гражданина уже задерживали после того, как он „вышел с предложениями на одного из заместителей председателя Черновицкой ОГА”. Однако после задержания этот гражданин „удивительным образом исчез из местного следственного изолятора”.