На украинско-польской границе - большие очереди и тщательный шмон

Государственная таможенная служба Украины предупреждает о возможности возникновения очередей на украинско-польской границе из-за забастовки польских таможенников.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, вчера Таможенная служба Республики Польша начала акцию протеста. По сообщению Протестного комитета „Бялистоцкое взаимопонимание”, причинами проведения такого мероприятия стали споры относительно денежного, правового и социального обеспечения таможенников. Во время акции будут использоваться соответствующие флаги и будет информироваться общественность.

В то же время таможенники продолжают исполнять свои обязанности особенно тщательным образом, увеличив продолжительность осмотра транспортных средств и ручной клади. В связи с этим уменьшилась пропускная способность пунктов пропуска.

Анализ, проведенный Государственной пограничной службой Украины, показал, что за минувшие сутки пропуск легковых автомобилей сократился на 30% (свыше 4 тыс. 800 автомобилей). В то же время отмечается, что многие украинцы уже сейчас отказались от заграничных поездок и в очередях остаются преимущественно транспортные средства с польскими номерами.