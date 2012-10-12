Завтра юг Украины зальют дожди

Завтра в Одесской, Николаевской, местами в Винницкой, Херсонской областях и в Крыму ожидаются дожди, местами грозы (в Одесской области местами сильные дожди).

Ночью и утром в Украине туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер на Правобережье юго-восточный, на остальной территории преимущественно западный, 5-10 м/с, в Одесской области порывы 15-20 м/с.

Ночью заморозки 0-5°, в Одесской области 3-8° тепла, на побережье морей до 13°; температура днем 9-14°, в Крыму 16-21°.

В Киеве и области в субботу - без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью по области заморозки 0-5°, температура днем 9 -14° тепла, в Киеве ночью заморозки 0-2°, температура днем 11-13° тепла.