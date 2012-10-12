Подростки громили могилы и снимали на видео

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, сообщение о надругательстве над могилами в Тернопольский райотдел милиции поступило 8 октября. На кладбище милиционеры зафиксировали многочисленные изувеченные гранитные памятники и кресты, разбитые ограждения и остатки мусора, в частности бутылки из-под спиртного.

В среду милиция задержала четырех 16-летних вандалов, которые сознались в содеянном. Как рассказала соучастница преступления, вместе с товарищами они распили на кладбище литр водки, после чего ее друзья стали ногами громить надгробные памятники. Девушка попыталась их остановить, но безуспешно. Также несовершеннолетняя по просьбе друзей снимала их действия при помощи телефона.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 297 Уголовного кодекса (надругательство над могилами).