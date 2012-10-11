Литературный нобелиант не считает, что его победа что-то символизирует
21:06, 11 октября 2012Общество
796
Китайский писатель Мо Янь, который в этом году получил Нобелевскую премию по литературе, радуется этому событию, но не придает ему важного символического значения.
Мо Янь говорит, что в Китае есть еще кому дать Нобеля
"Я очень рад, но я полагаю, что присуждение мне премии вряд ли может символизировать что-либо. Считаю, что в Китае много выдающихся писателей, и их талантливые произведения достойны мирового признания не менее моих", - заявил Мо Янь, пишет ТСН.
Он пообещал продолжать писать и вкладывать "все силы в создание новых произведений". Говоря о поездке в Швецию на вручение премии, Мо Янь сказал, что ждет соответствующего уведомления Нобелевского комитета.
Премия Мо Яню присуждена за способность с "умопомрачительным реализмом соединять народные сказки, историю и современность", сообщается на сайте Нобелевского комитета.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter