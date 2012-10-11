Литературный нобелиант не считает, что его победа что-то символизирует

21:06, 11 октября 2012
Общество
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Китайский писатель Мо Янь, который в этом году получил Нобелевскую премию по литературе, радуется этому событию, но не придает ему важного символического значения.

Мо Янь говорит, что в Китае есть еще кому дать Нобеля

"Я очень рад, но я полагаю, что присуждение мне премии вряд ли может символизировать что-либо. Считаю, что в Китае много выдающихся писателей, и их талантливые произведения достойны мирового признания не менее моих", - заявил Мо Янь, пишет ТСН.

Он пообещал продолжать писать и вкладывать "все силы в создание новых произведений". Говоря о поездке в Швецию на вручение премии, Мо Янь сказал, что ждет соответствующего уведомления Нобелевского комитета.

Премия Мо Яню присуждена за способность с "умопомрачительным реализмом соединять народные сказки, историю и современность", сообщается на сайте Нобелевского комитета.
 

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