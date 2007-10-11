Лукашенко: без атомной станции Белоруссии не прожить

Белоруссия построит у себя атомную электростанцию не из-за политических амбиций, а из-за необходимости обеспечения энергетической безопасности страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Без АЭС республике не прожить. Решение о строительстве АЭС продиктовано не политическими амбициями, а необходимостью обеспечить энергетическую безопасность страны в условиях истощения мировых газонефтяных природных ресурсов", - сказал Лукашенко в четверг на совещании по вопросам строительства АЭС в Белоруссии.

По его словам, создание собственной ядерной энергетики является безальтернативным вариантом гарантии национальной безопасности.

Как отметил Лукашенко, страны Запада уже обсуждают необходимость введения дополнительного режима контроля за сделками с энергетическими объектами с целью получения возможности блокировать их, если они угрожают энергетической безопасности.

"Энергетика из чисто экономического вопроса превратилась в политический фактор, определяющий основы взаимоотношений между государствами", - сказал президент Белоруссии.

При этом Лукашенко считает необходимым продолжать строительство объектов на собственных источниках сырья: дрова, бурый уголь, сланцы, вода.

"Вдруг возникнет ситуация, при которой необходимо будет, чтобы у населения горела хотя бы "лампочка Ильича", - сказал президент Белоруссии.

РИА "Новости"