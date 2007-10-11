В Керченском проливе сел на мель ”Ленинский комсомол”

В акватории Керченского пролива сегодня утром сухогруз "Ленинский комсомол" (порт приписки Астрахань) с грузом пшеницы отклонился от фарватера и сел на мель. Судно, на борту которого находится экипаж из 11 человек, повреждений не получило.

Работы по снятию с мели сухогруза с пшеницей в Керченском проливе не увенчались успехом и были приостановлены, сообщил РИА Новости представитель порта "Темрюк" (Краснодарский край).

"На борту сухогруза находятся 3 тысячи тонн пшеницы. Из-за большого веса силами двух буксиров судно не удалось снять с мели", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из Керчи в район инцидента выехал третий буксир.

"По прибытию буксира работы по снятию судна с мели продолжатся. Если и они не увенчаются успехом, то будет решаться вопрос о том, чтобы перегрузить зерно на другой корабль и только после этого судно снова попытаются снять с мели", - отметил собеседник агентства.