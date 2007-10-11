Ющенко об 1/3 избирателей, отношениях с оппозицией и старых ошибках

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что помаранчевая коалиция не повторит ошибок 2005 года. Об этом он сказал на встрече с представителями политических, бизнесовых кругов, главами дипломатических представительств и представителями общественности в Словацкой ассоциации внешней политики.

Рассказывая присутствующим о процессах, происходящих в Украине, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что по итогам демократических выборов Украина получила прекрасный результат, который, по его мнению, является наиболее приемлемым, – победила демократическая коалиция, которая вскоре начнет формирование правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, Президент в очередной раз повторил, что нельзя отбрасывать тот факт, что другая политическая сила набрала 1/3 голоса избирателей.

В.ЮЩЕНКО вновь подчеркнул необходимость диалога между властью и оппозицией. Он отметил, что сегодня есть уникальная возможность, чтобы политические силы, которые раньше боролись на баррикадах, нашли общий язык по ключевым национальным приоритетам. При этом Президент выразил убеждение, что такой диалог будет начат, и в очередной раз подчеркнул, что оппозиция должна получить портфели в парламенте и правительстве.

«Эти результаты (выборов) - хорошая база для унификации отношений между властью и оппозицией», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Отвечая на вопросы присутствующих, В.ЮЩЕНКО отметил, что его вины в том, что в 2005 году среди “помаранчевых” возникли недоразумения нет, напротив, сказал Президент, он сделал все от него зависящее, чтобы этого не случилось.

По мнению В.ЮЩЕНКО, тогда помехой успешной работе стали не разногласия во взглядах на те или иные вопросы, а амбиции отдельных членов коалиции. «Очень часто частные амбиции в нашей истории разбивали сами гениальные идеи, вот на это и натолкнулась поманачевая коалиция в 2005 году», - считает Президент.

В то же время, он выразил уверенность, что сейчас у помаранчевой коалиции намного больше шансов «выдержать экзамен».

При этом Президент отметил, что понимает, какие трудности ожидают коалицию, поскольку три голоса преимущества - это немного, и он не исключает попыток подкупа, махинаций, и тому подобное. «Но для меня важно, что украинская демократия победила. Сейчас нужно не допустить ошибок, как внутри демократических сил, так и в их отношениях с оппонентами», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В то же время, Президент не дал четкого ответа на вопрос, будет ли баллотироваться он на следующих президентских выборах. Он попробовал отшутиться: «А можно я дам ответ через два года». При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня его ответ не будет нести никакого сигнала украинскому политикуму. В то же время, он подчеркнул, что он работал и будет работать над тем, чтобы демократические ценности стали необратимыми в украинском государстве, и время покажет, что он будет делать. «Я даю слово, что сдаваться никто не будет», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.