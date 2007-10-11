Медики назвали причину смерти 10-классницы на уроке физкультуры

Херсонские медики установили, что причиной смерти 10-классницы одной из местных школ на уроке физической культуры стала сердечная недостаточность.

Как сообщила корреспонденту УНИАН первый заместитель начальника областного управления образования Людмила МОСИНА в акте судебно-медицинской экспертизы сказано, что причиной смерти стала гипертрофическая кардиомиопатия, усложненная острой сердечной недостаточностью.

Как сообщал УНИАН, 8 октября в Херсоне погибла во время урока физкультуры 16-летняя ученица Херсонской общеобразовательной школы №31

Во время разминки на открытой спортивной площадке школы в начале урока физкультуры (бег по кругу) ученица упала, потеряв сознание. Врачи скорой помощи, вызванные в школу, не смогли привести ее в сознание, и девушка вскоре умерла.

По данным Управления образования и науки областной госадмиистрации, ранее ребенок не жаловался на проблемы с сердцем. Сейчас создана комиссия и ведется специальное расследование несчастного случая.