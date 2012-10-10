Украину пугают двумя волнами эпидемии

Об этом заявил директор Киевского центра клинической иммунологии Олег Назар, сообщает ZN.ua.

«Прогнозируется две волны эпидемии – конец октября-начало ноября и февраль месяц 2013 года. Развитие эпидемии, в основном, связано с неустойчивыми погодными условиями - сырость и слякоть - которые способствуют снижению активности иммунитета», - отметил специалист.

По словам иммунолога, в нынешнем году украинцев будут подстерегать новые штаммы вируса гриппа.

«В этом году идут новые штаммы вируса гриппа типа А и В: Штам А/California/7/2009 (N1H1), Штам А/Victoria/361/2011 (H3N2), Штам В/Wisconsin/1/2010 (линия Ямагата). Следует отметить, что два последних штамма циркулировали на нашей территории шесть-семь лет назад и соответственно к ним уже иммунитета нет», - подчеркнул О.Назар.

Отдельно врач подчеркнул, что прививка от гриппа, сделанная за 16-20 дней до начала эпидемии, является наиболее эффективной, а нуждаются в ней люди, которые постоянно находятся в коллективах: медработники, работники социальной сферы и дети из интернатов и домов ребенка.

Решение, вакцинировать или нет, принимает врач после осмотра.

Также О.Назар рассказал, как повысить иммунитет перед грядущей эпидемией гриппа.

«Для стимуляции иммунитета необходимо полноценное белковое питание, применение специй и пряностей. Рецепт: 2-3 гвоздики на стакан кипятка – запаривать два часа – полоскать горло в течение дня – до 10 дней», - рассказал иммунолог.