Украину накроет гриппом в ноябре
13:25, 26 сентября 2012Общество
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Госсанэпидслужба прогнозирует рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в ноябре.
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Государственная санитарно-эпидемиологическая служба прогнозирует рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в ноябре. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге председатель Госсанэпидслужбы Анатолий Пономаренко.
"Есть предварительные прогнозы о повышении заболеваемости в ноябре. В октябре еще не планируется ранняя волна, которая бывала у нас, исходя из опыта мониторинга", - сказал он.
При этом он отметил, что сейчас ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Украине стабильная.
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