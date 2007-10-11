Трассу Киев-Симферополь перекрыли из-за голодных свиней

Херсонские фермеры, которые стали жертвами рейдеров, перекрывали сегодня трассу “Киев-Симферополь”.

Как передает корреспондент УНИАН, движение автотранспорта на трассе Новая Каховка - Армянск в районе поселка Чаплино было парализовано сегодня на несколько часов.

В частности, директор сельхозпредприятия «Прод-альянс» Андрей КАТЫШЕВ при помощи собственного автомобиля «Опель Астра» и трактора Т-40 перегородил мост через Чаплинский канал (один из отрезков Северокрымского канала). Если машину сдвинут с места силой, то он угрожает поджечь и себя, и автомобиль, в котором находится.

Он объяснил, что причиной такого шага стали рейдерские атаки на его предприятие. Так, по словам А.КАТЫШЕВА, на сегодняшний день полностью заблокирована работа предприятия «Прод-альянс» - “ворота перегорожены грузовиками, работа бухгалтерии блокирована автоматчиками в бронежилетах, а свыше трех тысяч поросят, которые находятся во дворе предприятия, уже три дня без еды”.

Другая частная фирма, которая оспаривает в суде возвращение долга со стороны «Прод-альянса» и заблокировала при помощи охраны частной фирмы предприятие-«должник», не пропускает грузовые машины, которые подвозят свиньям еду.

«Если сегодня свиньи опять останутся без еды, молодняк погибнет», - сказал А.КАТЫШЕВ, комментируя ситуацию.

Он также требует от присутствующего на месте события прокурора района возбудить уголовное дело в отношении лиц, которые блокируют его предприятие, а также против работников милиции за бездеятельность.

Кроме того, днем раньше, 10 октября, в этом же районе на поля с соей частного предпринимателя Владимира МИХАЙЛОВА заехал комбайн из другого предприятия и пытался начать уборку урожая. В.МИХАЙЛОВ пытался помешать работе комбайна, за рулем которого был директор предприятия-конкурента за земельные паи. В результате в поле произошло ДТП между комбайном, который практически не пострадал, и «Тойотой», которая разбита почти полностью.

Спор возник из-за 216 га, засеянных соей. Обе стороны считают эту землю своей и, соответственно, выращенную на ней сою, которая предварительно оценивается в полтора-два миллиона гривен.

Дела по обоим спорам находятся на рассмотрении в Хозяйственном суде Херсонской области, но еще ни одного слушания по ним не было.

Херсонской губернатор Борис СИЛЕНКОВ по поводу этих событий подписал обращение в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой провести служебное расследование в отношении прокурора Чаплинского района относительно “прикрытия коррумпированных действий” лиц, совершивших разбой, и которые привели к акции протеста фермеров района.

Кроме того, председатель области обратился к руководителю МВД с представлением о немедленном освобождении от должности начальника Чаплинского районного отдела управления Министерства внутренних дел Украины в области.