На выходные в Киеве будет мороз и снег

Завтра в Украине осадков не ожидается, только в западных и северных областях во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ночью и утром кое-где туман.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на побережье морей 7-12°; днем 11-16°, в южной части и в Закарпатье местами 17-19°, в Крыму до 21°; в Карпатах на протяжении суток 2-7° тепла.

13 октября характер погоды изменится. В западной части Украины ожидается дождь, временами с мокрым снегом, на юге Левобережья и в Крыму отдельные грозы. Ветер северный, в восточной части юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах метель. Температура в западных и северных областях на протяжении суток 5-10° тепла, на остальной территории ночью 6-11°, днем 9-14°, на юге и юго-востоке 16-21°.

14 октября дожди ожидаются на всей территории Украины. Направление и сила ветра не изменится. Температура снизится на большей части территории страны ночью до 2° тепла - 3° мороза, днем до 2-7° тепла, на юге и на юго-востоке ночью до 3-8° тепла, днем до 7-12°.

15- октября сохранится холодная погода: температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла, в Закарпатье и крайнем юге страны до 10° тепла; в Крыму ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. Временами небольшой и умеренный дождь, ночью местами (кроме юга) с мокрым снегом, только в северных областях без существенных осадков.

16 октября погода почти не изменится, сильные осадки прекратятся на западе страны.

В Киеве и области завтра переменная облачность без осадков. Лишь во второй половине дня местами по области ожидается небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 13-15°; по области ночью 0-5° тепла, днем 11-16° тепла.

13 октября характер погоды изменится. Временами ожидается дождь (ночью небольшой). Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура воздуха снизится: на протяжении суток 5-10° тепла.

14 октября ожидается дождь местами с мокрым снегом. Порывы ветра местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2° тепла - 3° мороза, днем 2-7° тепла.

15-16 октября сохранится холодная погода: температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла. Без существенных осадков, только ночью 15 октября небольшой дождь, местами с мокрым снегом.