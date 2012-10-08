На Закарпатье во время дежурства застрелился офицер ВСУ
В Закарпатской области офицер Вооруженных сил Украины во время дежурства покончил жизнь самоубийством.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, «7 октября в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, дислоцированной на Закарпатье, при выполнении обязанностей дежурного части, по предварительной информации, покончил жизнь самоубийством выстрелом в голову из табельного оружия капитан Щ.», - говорится в сообщении.
По факту гибели офицера проводится специальное расследование. На месте происшествия работают представители Ужгородского зонального отдела Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины, Ужгородского горотдела ГУ МВД Украины в Закарпатской области и Закарпатской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона.
Руководство Министерства обороны и ВСУ выразило соболезнования родным и близким военнослужащего.