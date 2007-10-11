Премьер-министра Виктора Януковича пригласили на открытие памятника Степану Бандере во Львове.

Об этом «Обкому» сообщила пресс-служба Львовского облсовета.

Львовская облгосадминистрация направила Президенту Украины Виктору Ющенко и премьер-министру Виктору Януковичу приглашение принять участие в открытии первой очереди монумента лидеру Организации украинских националистов, сообщил сегодня на заседании Ассоциации местных советов Львовщины председатель областного совета Мирослав Сеник.

В числе приглашенных на торжество – лидеры демократических партий, руководители районов и городов Львовщины, ветераны Украинской повстанческой армии, члены семьи Степана Бандеры, а также все, кто приобщился к сбору средств на сооружение памятника. Сумма пожертвований за последние несколько месяцев составила свыше 160 тысяч гривень. Деньги поступили даже от жителей Харькова.

Открытие памятника С. Бандере во Львове состоится 13 октября в 14.00.