Жестоко избили чиновника, курирующего лес и охоту на Закарпатье

Информацию об этом подтвердили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Закарпатской области.

По данным сектора связей с общественностью УМВД Украины в Закарпатской области, заявление об избиении поступило в милицию поздно вечером 4 октября.

По данным закарпатских СМИ, чрезвычайное происшествие случилось с начальником Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Игорем Физиком.

Мужчина возвращался домой с работы, вышел из своего автомобиля, и к нему подошли двое неизвестных в черных масках. Они несколько раз ударили чиновника деревянными битами и скрылись. Никаких требований или претензий к И.Физику они не выдвигали.

Пострадавший обратился к врачам, а также с заявлением в правоохранительные органы. Они диагностировали у него ушиб, ссадины, гимертроз левого лучевого запястья сустава, ушиб мягких тканей левого бедра.

Сейчас, по данным УМВД Украины в Закарпатской области, следственные действия продолжаются.