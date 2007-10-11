Пентагон предлагает изъять из больниц рентгеновские установки

Правительство США должно изъять из больниц и исследовательских учреждений рентгеновские установки, поскольку террористы могут использовать их для изготовления "грязных бомб", считает Научный Совет Пентагона, в который входят бывшие сотрудники ЦРУ и американского военного ведомства, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

В самом Научном Совете Пентагона РИА Новости не подтвердили существование такого доклада или документов, подтверждающих рекомендации по изъятию рентгеновских медицинских и научных установок. "Если у нас на сайте такого доклада нет, значит он секретный. Однозначно подтвердить существование такого доклада я не могу", - сказал представитель Совета.

Между тем, по данным Ассошиэйтед Пресс, доклад может быть обнародован до конца года.

"Любой из этих источников (радиационных материалов), которых более тысячи, может вывести из использование участок в 25 квадратных километров более чем на 40 лет", - говорится в документах Совета, которые содержат рекомендации по изъятию рентгеновских установок.

По мнению авторов доклада, эти установки находятся в незащищенных местах по всей стране и могут стать источником радиоактивных веществ для террористов.

В установках применяется цезий-137 - один из самых опасных радиоактивных материалов.

Такие машины используются для стерилизации крови и пищи, а также в рентгенотерапии.

Замена таких установок на менее опасные обойдется в 200 миллионов долларов в течение пяти лет. "Таким образом будет убран самый доступный для террористов источник опасных радиоактивных материалов внутри США", - заключил Совет.

Рекомендации являются частью доклада о том, как государства и террористические группы могут навредить американским компьютерным системам и спутникам, на которые опирается Пентагон.

Также в докладе поднимается тема нападения на США с использованием биологического или радиационного оружия или шантажа американского правительства ядерным взрывом.

В докладе отмечается, что разведка США не справилась с задачей по выявлению стран или террористических групп, которые разрабатывают или пытаются заполучить ядерное оружие. Американской разведке также не удалось узнать, когда и где ядерное оружие может быть применено.