Вандалы исписали сатанинскими знаками кладбище в Мариуполе
06:10, 11 октября 2007Общество
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Старокрымское кладбище уже страдало в апреле
На Старокрымском кладбище в Мариуполе вандалы осквернили около тридцати надгробий.
Как передает корреспондент РИА Новости, памятники, которые имеют форму креста, либо разрушили, либо исписали так называемыми "сатанинскими" знаками - "666" и перевернутыми пентаграммами.
Это уже не первый случай вандализма на Старокрымском кладбище. В апреле там было разгромлено 473 надгробных памятника. Сотрудники главного управления МВД Украины в Донецкой области по этому факту задержали двоих местных жителей.
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