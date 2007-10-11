Вандалы исписали сатанинскими знаками кладбище в Мариуполе

На Старокрымском кладбище в Мариуполе вандалы осквернили около тридцати надгробий.

Как передает корреспондент РИА Новости, памятники, которые имеют форму креста, либо разрушили, либо исписали так называемыми "сатанинскими" знаками - "666" и перевернутыми пентаграммами.

Это уже не первый случай вандализма на Старокрымском кладбище. В апреле там было разгромлено 473 надгробных памятника. Сотрудники главного управления МВД Украины в Донецкой области по этому факту задержали двоих местных жителей.