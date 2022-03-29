Её доброта тронула волонтеров.

В Кропивницком 7-летняя девочка разбила свою копилку и отдала все деньги на покупку бронежилета украинскому военнослужащему.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Варя Хлевницкая несколько лет откладывала деньги, чтобы купить айфон. Ей почти удалось собрать необходимую сумму, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

Тогда школьница предложила маме разбить свою копилку и передать деньги волонтерам, которые смогут купить бронежилет для защитника Украины.

"Просто решила отдать, чтобы скорее война закончилась. И помочь солдатам", - рассказала девочка.

Так как собранной суммы не хватило, Варя начала продавать живые цветы и свои рисунки. Ей удалось лично передать бронежилет военнослужащему.

Волонтеров растрогала доброта девочки, поэтому они решили исполнить ее мечту. До войны они продавали гаджеты, и телефон, о котором мечтала малышка, нашелся у них на складе.

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