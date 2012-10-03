Нападавшего на журналиста оформили как хулигана

Как сообщили корреспонденту УНИАН в СОС УМВД в Кировоградской области, заявление журналиста о факте нападения было зарегистрировано, взято на контроль руководством УМВД. Судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевший в результате нападения получил легкие телесные повреждения.

10 сентября по факту нападения на кировоградского журналиста было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В результате проведенных мероприятий работники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель. Как выяснилось, инцидент не был связан с профессиональной деятельностью тележурналиста, а произошел в результате личного неприязненного отношения из-за нерешенных вопросов, которые относятся к категории гражданско-правовых.

В настоящее время досудебное следствие по уголовному делу завершено. Дело направлено для изучения в прокуратуру.