Броневого могут выписать из больницы уже в пятницу

По словам врачей, возможно, в ближайшую пятницу Броневого уже отпустят в Москву, пишет "Сегодня".

«Он сейчас уже лежит в обычной палате, с ним круглосуточно его жена и дочь», — рассказал директор центра Борис Тодуров.

К слову, в выходные появились слухи, что якобы Броневого тайно уже вывезли в Россию на арендованном вертолете. «Это все бред, Леонид Сергеевич до сих пор находится у нас», — сказал Тодуров.

Напомним, во время гастролей «Ленкома» в Киеве Мюллеру из «17 мгновений весны» стало плохо и его доставили в реанимацию Киевского городского центра сердца, где диагностировали острый инфаркт миокарда.