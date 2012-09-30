Броневого могут выписать из больницы уже в пятницу
20:08, 30 сентября 2012Общество
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Российский актер 83-летний Леонид Броневой почти полностью отошел от перенесенного им 17 сентября инфаркта.
Артист пошел на поправку
По словам врачей, возможно, в ближайшую пятницу Броневого уже отпустят в Москву, пишет "Сегодня".
«Он сейчас уже лежит в обычной палате, с ним круглосуточно его жена и дочь», — рассказал директор центра Борис Тодуров.
К слову, в выходные появились слухи, что якобы Броневого тайно уже вывезли в Россию на арендованном вертолете. «Это все бред, Леонид Сергеевич до сих пор находится у нас», — сказал Тодуров.
Напомним, во время гастролей «Ленкома» в Киеве Мюллеру из «17 мгновений весны» стало плохо и его доставили в реанимацию Киевского городского центра сердца, где диагностировали острый инфаркт миокарда.
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