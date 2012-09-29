Сегодня в Киеве открылась выставка хризантем (фото)
18:32, 29 сентября 2012Общество
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Вторая ежегодная выставка хризантем в Печерском ландшафтном парке столицы открылась сегодня.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, на Певчем поле одновременно расцвели около 300 тысяч хризантем.
«Нынешние цветочные творческие работы выполнены в тематике «Иллюзии осени» в пространственно-объемных экспозициях. В частности, зеленстроевцы Дарницкого района создали «Золотую волшебницу» и использовали более тысячи хризантем, а композиция «Красочный подарок осени» Шевченковского района состоит из 2,5 тысячи цветов», - говорится в сообщении.
Традиционно на территории парка все желающие могут приобрести декоративно-цветочную продукцию.
Выставка продлится до 21 октября.
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