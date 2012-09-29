В Киеве возбудили уголовное дело по факту растраты 13 миллионов из бюджета

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Печерского района города Киева, дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Правоохранители установили, что в 2004 году указанное должностное лицо перечислило на счета коммерческого предприятия средства от страховых взносов за фактически невыполненные условия инвестиционного договора по строительству административного помещения на ул. Мельникова в Киеве.

Установлено, что помещение фонда построено не было, однако средства за это перечислены в полном объеме. К тому же часть средств руководитель дирекции перечислил сразу после подписания договора, а другую часть – через 5 месяцев без каких-либо документов, подтверждающих строительство и введение помещения в эксплуатацию.

Уголовным кодексом Украины за растрату имущества в крупных размерах предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.