В Житомире из-за парикмахерской машинки подняли на ноги милицию, ГАИ и МЧС

Как рассказала корреспонденту УНИАН руководитель Отдела общественных связей УМВС Украины в Житомирской области Алла Ващенко, "28 сентября по телефону спецлинии "102" в дежурную часть УМВД Украины в Житомирской области поступило сообщение от работника предприятия "Укрпочта" о том, что в Житомире, в помещении цеха по обработке почты, завибрировала почтовая картонная посылка размером 20 на 30 см ".

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы областного УМВД, Королевского райотдела милиции Житомира, областного УГАИ, работники взрыво-технической службы и другие правоохранители.

Из помещения цеха быстро эвакуировали несколько десятков работников и обеспечили охрану здания. В то же время наряды УГАИ перекрыли соседние дороги в потенциально опасной зоне. Правоохранители предполагали, что в подозрительной коробке могла быть взрывчатка.

Эксперты взрыво-технической службы Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД осмотрели подозрительный предмет и изъяли его из помещения. Затем коробку утилизировали в безопасном месте.

Милиция установила, что в почтовой посылке была парикмахерская машинка для стрижки на аккумуляторных батареях, которая во время транспортировки и сработала на вибрацию.