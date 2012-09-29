Аналитики из-за кризиса снижают прогнозную цену нефти

Средняя цена нефти Brent в этом году составит 109,90 долларов за баррель, что на 2,10 доллара ниже средней цены за девять месяцев этого года, предполагают 32 аналитика, опрошенные Рейтер. Консенсус-прогноз на 2013 год снизился на 30 центов по сравнению с августовским опросом - до 106,90 доллара за баррель, сообщает Reuters.

"Мы считаем, что и Brent, и WTI продолжат дешеветь в предстоящие недели, месяцы и кварталы", - сказал стратег GAIN Capital Крис Тевер.

Только четыре аналитика считают, что в 2013 году Brent в среднем будет стоить дешевле 100 долларов.

"Мы ожидаем, что третий этап "количественного смягчения" не окажет большого влияния на цену нефти. Это видно уже из названия: поскольку это третий этап, основные выгоды от крупномасштабного приобретения активов уже достигнуты", - считает аналитик Capital Economics Джулиан Джессоп.

По его мнению, среднегодовая цена Brent составит 85 долларов за баррель в 2013 и 2014 годах.

Среднегодовая цена американского индикативного сорта WTI составит, по усредненному прогнозу аналитиков, 95,30 доллара в 2012 году, 98,20 доллара в 2013 году и 100,70 доллара в 2014 году.