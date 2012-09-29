Табачник считает, что филиал вуза не может умещаться в 2-комнатной квартире

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.Табачник заявил сегодня в интервью журналистам в Севастополе, где он принял участие в работе общегородской конференции педагогических работников.

«Не являются ли некоторые из них (филиалы вузов – УНИАН), размещенные в 2-3-комнатных квартирах, просто, давайте говорить откровенно, лавочкой по имитации образовательных услуг – выдаче документов», - сказал министр.

Д.Табачник пообещал, что данный вопрос будет рассмотрен во время общегородской конференции педагогических работников.

Как сообщал УНИАН, ранее о чрезмерном количестве в городе филиалов вузов и, как следствие, переизбытке невостребованных специалистов с высшим образованием заявлял и председатель Севастопольской ГГА Владимир Яцуба.