ЕС выделит миллион евро на борьбу с украинским бешенством

Директорат Еврокомиссии по здравоохранению и защите прав потребителей (САНКО) выделил более 1 млн евро для создания буферной зоны на территории четырех украинских областей для предотвращения распространения бешенства, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на слова председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимира Горжеева.





Буферная зона площадью 70 кв. км по периметру будет создана на территории Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей, прилегающих к территории ЕС.

«На территории стран Европейского Союза проводится сплошная иммунизация диких животных для остановки распространения бешенства. И сейчас директорат САНКО выделил более 1 млн евро для создания буферной зоны размером 70 кв. км по периметру таких пограничных областей, как Волынская, Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская. На сегодня в этих областях завершаются работы по организации тендера. Мы планируем, что Соглашение, которое подписали 13 июня 2012 министры сельского хозяйства Украины и Польши по выполнению программы борьбы с бешенством, будет пролонгировано на 6-10 лет, чтобы полностью освободить эту зону от бешенства», - сообщил В.Горжеев.

По словам главы Госветфитослужбы, в Украине выделяется в среднем около 100 млн грн на проведение противоэпизоотических мероприятий, из которых свыше 42 млн направляется на профилактику бешенства, в частности, вакцинацию сельскохозяйственных животных и иммунизацию диких животных в пяти областях. Поскольку этих средств недостаточно для осуществления комплекса мер по профилактике бешенства на всей территории Украины, планируется увеличить государственное финансирование.

«При подготовке Закона «О государственном бюджете Украины на 2013 год» необходимо предусмотреть средства для оральной иммунизации диких животных на всей территории государства и выделить дополнительно 42 млн грн. Это даст возможность выполнить такую работу, которую осуществляют страны Западной Европы. Также предлагается предусмотреть дополнительное финансирование в размере 85 млн грн для проведения масштабной кампании в наиболее угрожающих по бешенству зонах», - отметил В.Горжеев.

Он добавил, что проведение профилактических мероприятий значительно дешевле по сравнению с затратами на ликвидацию заболевания и его лечения у людей. Поэтому увеличение выделения государственных средств, кампания по созданию буферной зоны, финансируемая ЕС, а также комплексная работа Госветфитослужбы поможет постепенно исправить ситуацию с распространением бешенства в Украине.

По данным Госветфитослужбы, в 2011 году в Украине было зарегистрировано 6 случаев заболевания людей бешенством - в Сумской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Тернопольской областях и в Киеве. В 2010 году было зарегистрировано 3 случая.

Справка УНИАН. На сегодня бешенство зарегистрировано в 113 странах мира. Ежегодно из-за этой болезни погибают 55 тысяч человек.