В воскресенье в Киеве будет снег

Завтра в Украине осадки не ожидаются. Ночью и утром на юге и западе страны местами туман.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в Карпатах и на Прикарпатье местами 1-3° мороза, днем 10-15° тепла, на Закарпатье до 18°; в южной части ночью 5-10° тепла, на юге Крыма 12-15°, днем 16-20°.

11-12 октября - переменная облачность. Без существенных осадков, только днем 12 октября в северных областях небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура в южной части (11 октября и в восточных областях) ночью 3-8° тепла, на побережье морей 10-14° тепла, днем 13-18°, местами 20° тепла; на остальной территории ночью 0-5° тепла, на севере и западе местами 1-3° мороза, днем 9-14° тепла (12 октября в северных областях 7-12°); в Карпатах ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла. 13-14 октября Характер погоды изменится.

13 октября в Украине, начиная с северных и западных областей, ожидаются дожди. Температура ночью 3-9° тепла, на побережье морей до 13°; днем 11-16°, в Крыму до 20°, в северных и западных (кроме Закарпатской) областях снижение до 4-10°.

14 октября - ночью дожди (в северных и восточных областях местами с мокрым снегом), в западной части, а днем в Украине без существенных осадков. Снижение температуры ночью до 3° тепла - 4° мороза, в Карпатах до 6° морозу, на побережье морей до 4-10° тепла, днем в северных и восточных областях до 2-8° тепла, на остальной территории до 5-11°, на Южном побережье Крыма и Закарпатье 10-16°. В Украине местами порывы ветра 15-20 м/с.

В Киеве и области в среду ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5°, днем 12-14°; по области ночью 0-5° тепла, днем 10-15°.

11-12 октября - переменная облачность. Без существенных осадков, только днем 12 октября небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 11 октября 9-14°, 12 октября 7-12°.

13 октября - временами дождь, температура в течение суток 4-9° тепла. 14 октября - ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем без существенных осадков; снижение температуры ночью до 3° тепла - 2° мороза, днем до 2-8° тепла. Местами порывы ветра 15-20 м/с.