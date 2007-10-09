Что предложить Ахметову, чтобы он... не бегал по чиновникам?

Государство должно пересмотреть свое отношение к крупным инвесторам, вкладывающим деньги в развитие украинской инфраструктуры и в подготовку к ЕВРО-2012. Такое мнение высказал сегодня председатель Донецкого областного совета Анатолий Близнюк, выступая на круглом столе "Донецкая область. Инвестиционные перспективы", сообщает Остров

В качестве неправильного взаимодействия бизнеса и власти председатель облсовета привел пример с новым стадионом, который Ринат Ахметов возводит в Донецке для ФК "Шахтер".

"Вот строит Ринат Ахметов стадион, 250 млн. долларов. А зачем мы сразу лезем делить шкуру неубитого медведя: "А что от этого получит государство? А какие будут прибыли?". Да не так государство должно смотреть! Государство должно сказать: "Это нам надо? Это нам надо, тем более в идеологии ЕВРО-2012. Что мы можем предложить Ахметову, чтобы он со своим менеджментом не бегал по чиновникам? Вот, пожалуйста, тебе земля, вот соответствующая инженерия, вот экологические, вот пожарные нормативы, которые ты должен выполнить и, будь добр, строй. И скажи, пожалуйста, чем нам тебе еще помогать", - нарисовал Анатолий Близнюк идеальную модель отношения государства к крупному бизнесу.