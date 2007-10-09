Газпром построил еще один газопровод в обход Украины

"Газпром" ввел в эксплуатацию газопровод-отвод Суджа-Коренево-Глушково, позволяющий частично отказаться от транзитных услуг Украины.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу газового концерна.

По ее информации, во вторник в Глушковском районе Курской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные этому поводу.

Газопровод-отвод обеспечивает поставку газа из системы магистральных газопроводов Ужгородского коридора потребителям Кореневского и Глушковского районов Курской области.

До введения в эксплуатацию газопровода-отвода Суджа-Коренево-Глушково газоснабжение Курской области осуществлялось транзитом через территорию Украины.

Строительство газопровода позволило обеспечить газоснабжение Курской области напрямую, без транзита по территории Украины.

В прошлом году аналогичный газопровод - "КС "Сохрановка" - КС "Октябрьская" - протяженностью 310 км был построен концерном в Ростовской области.

Он соединил северную и южную приграничные зоны Ростовского региона в обход территории Украины.

Протяженность газопровода-отвода Суджа-Коренево-Глушково около 51 км.