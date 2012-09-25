Актер Леонид Броневой пробудет в киевской клинике еще неделю
Актер Леонид Броневой, который проходит курс реабилитации в Киевском городском центре сердца после инфаркта, как ожидается, пробудет на лечении еще в течение недели.
Об этом заявил директор центра сердца Борис Тодуров, передает РИА «Новости».
"Полагаю, еще с неделю он проведет в нашей клинике. Мы разрешим ему уехать домой только после того, как он начнет уверенно ходить по коридорам больницы. И нужно будет серьезно подумать, каким транспортом отправлять его в Москву. На мой взгляд, Леониду Сергеевичу лучше ехать поездом, а не лететь самолетом", - сказал Тодуров.
По его словам, выздоровление актера идет быстрее, чем ожидалось.
"Он уже самостоятельно садится на кровати, ест, разговаривает. Его супруга Виктория Валентиновна постоянно находится рядом", - сказал врач.
Л.Броневой приехал в Киев 7 сентября с гастролями вместе с другими артистами московского театра "Ленком" во главе с художественным руководителем Марком Захаровым. Спектакли проходили в украинской столице с 8 по 17 сентября. 18 сентября актер был госпитализирован с инфарктом в Киевский городской центр сердца, где ему сделали операцию. Актер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, не мог разговаривать. В минувшую субботу его отключили от аппарата искусственного дыхания.
Броневой сыграл в десятках спектаклей и фильмов. Наиболее известные кинороли - Мюллер в сериале "Семнадцать мгновений весны", Мануйлов в "Агонии", герцог в притче "Тот самый Мюнхгаузен", Велюров в "Покровских воротах".