Расшифрован "черный ящик" самолета, потерпевшего катастрофу на Харьковщине

Расшифрован “черный ящик” учебно-тренировочного самолета, который потерпел катастрофу в Харьковской области.

Об этом заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны.

В частности, проинформировал В.Замана, рассматриваются две версии авиакатастрофы: неисправность самолета и ошибка пилота.

По его словам, курсант-летчик прошел полную подготовку согласно курсу летной подготовки, до самостоятельного полета выполнил с летчиком-инструктором 71 полет и был определен готовым к выполнению самостоятельного полета.

«На данное время расшифрованы пленки объективного контроля, по результатам изучения которых предварительно установлено, что самолет был исправен. Вероятной причиной авиакатастрофы является человеческий фактор», - сказал В.Замана.

Окончательные причины будут установлены по итогам работы комиссии, которую возглавляет главный инспектор по безопасности полетов Главной инспекции Министерства обороны Украины Петр Ивашко.

Как сообщалось, 22 сентября на аэродроме Чугуева потерпел катастрофу самолет Л-39, в результате погиб курсант 3-го курса летного факультета Харьковского университета Воздушных сил ВСУ.