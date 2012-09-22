Из-за аварии в Харьковской области полеты на Л-39 приостановили

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны.

Как уточнили в Минобороны, сегодня, 22 сентября, в учебной авиационной бригаде Харьковского университета Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во время плановых полетов произошло авиационное происшествие с падением учебно-тренировочного самолета Л-39.

Пилот – курсант 3-го курса, который до этого выполнил 71 полет, погиб.

«Для выяснения причин и обстоятельств авиационного происшествия и разработки эффективных мер по недопущению в будущем подобных случаев министр обороны Украины Дмитрий Саламатин издал приказ, согласно которому назначена комиссия во главе с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Юрием Уманским», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на место трагедии вылетели заместитель министра обороны Украины Дмитрий Пляцук, начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Владимир Замана и командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Юрий Байдак.

Полеты авиации Вооруженных Сил Украины на самолетах Л-39 приостановлены до выяснения причины авиационного происшествия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 сентября, около 12.30 возле города Чугуева Харьковской области во время выполнения учебно-тренировочного полета разбился курсант Харьковского университета Минобороны. По предварительным данным, курсант, 1991 года рождения, дважды выполнил полет с инструктором, третий осуществлял сам.