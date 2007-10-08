Поезд разбил грузовик на переезде, водитель погиб

На Волыни грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом соединениям Одесса-Ковель. Водитель машины, житель города Киева, погиб на месте трагедии. Об этом сегодня сообщили в Центре связей с общественностью Управления МВД Украины в Волынской области.

Как отмечено в сообщении, трагедия произошла 7 октября утром на железнодорожном переезде возле села Дерно, на трассе Ровно – Луцк. По предварительным данным, поезд, прежде чем полностью остановился, протащил грузовик по железнодорожному пути, приблизительно, 360 метров.

На место дорожно-транспортного приключения прибыла следственно-оперативная группа отдела по расследованию ДТП следственного управления УМВС Украины в Волынской области, которая после предварительного осмотра места аварии установила, что водитель пренебрег правилами дорожного движения и решил проехать железнодорожный переезд именно в тот момент, когда там был включен красный сигнал светофора и звуковая сигнализация, а на подъезде к нему были установлены предупредительные знаки.

Неизвестно, по каким причинам водитель грузовика не остановился перед опасным участком дороги. Возможно, 51-летний киевлянин, впервые ехал этой дорогой или просто из-за собственной невнимательности не заметил поезда.

На данный момент детальные обстоятельства дорожно-транспортного проишествия выясняют работники органов внутренних дел.